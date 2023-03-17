Россия высоко ценит миротворческую деятельность президента Турции - Песков

В Кремле заявили, что высоко оценивают миротворческие усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментируя по просьбе журналистов инициативу экс-главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выдвинуть турецкого лидера на Нобелевскую премию мира, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Безусловно, мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российско-турецких отношений".

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