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Бизнес и законодательство 17.03.2023 14:13

Азербайджан в январе-феврале сократил добычу золота на 28%, серебра – на 38%

Добыча золота в Азербайджане в январе-феврале 2023 года составила 263,2 кг, что на 28,3% меньше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Добыча серебра за отчетный период составила 462,7 кг (спад на 37,7%).

Добытое золото и серебро переданы на переработку.

По данным статистики, на 1 марта 2023 года на складах компаний-производителей имеется 108,3 кг добытого золота, серебра – 176 кг.

В настоящее время в Азербайджане добычей драгметалов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей. В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДОБЫЧА, ЗОЛОТО


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