Григорян рассказал генсеку ОДКБ об обстановке на границе Армении с Азербайджаном

Обстановку в зоне ответственности ОДКБ обсудили на встрече в Ереване секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.
По информации пресс-службы СБ Армении, Григорян на встрече рассказал Тасмагамбетову об обстановке на границе Армении и Азербайджана.
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