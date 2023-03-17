Григорян рассказал генсеку ОДКБ об обстановке на границе Армении с Азербайджаном

Обстановку в зоне ответственности ОДКБ обсудили на встрече в Ереване секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов. По информации пресс-службы СБ Армении, Григорян на встрече рассказал Тасмагамбетову об обстановке на границе Армении и Азербайджана.

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