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Внешняя политика 17.03.2023 14:40

Азербайджан предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любой провокации Армении – МИД

МИД Азербайджана считает необоснованным заявления внешнеполитического ведомства Армении о том, что у Баку имеются территориальные претензии к Еревану.

«Попытки представить (армянской стороной – ИФ) требование общины Западного Азербайджана о безопасном и достойном возвращении людей на родные земли как «территориальные претензии» и «подготовку к агрессии» совершенно необоснованные», - заявил в пятницу спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИДа Армении от 16 марта.

По его словам, «является лицемерием стремление Армении, которая, как и в советский период, так и с 1990-х годов целенаправленно меняла тысячи азербайджанских топонимов на территории Армении, стирала следы Азербайджана на территории Армении, разрушала исторические памятники, тем самым арменизируя исторические земли Азербайджана, представить использование выражения Община Западного Азербайджана как нарушение международного права».

«Армения, которая за почти 30-летний период оккупации разграбила девять городов и сотни сел, провела этнические чистки в отношении около миллиона азербайджанцев, лишила их права на возвращение в свои дома, не имеет морального права говорить о правах вынужденных переселенцев и беженцев после освобождения Азербайджаном своих родных земель и восстановления этих территорий», - считает представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Азербайджан уже предпринимает шаги по реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих на территории страны.

«Азербайджан ведет диалог с армянскими жителями, и уже предложил провести следующую встречу в Баку. Армянская же сторона, напротив, полностью отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге. Это показывает, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе, и проводит двуличную политику», - заявил спикер МИД Азербайджана.

В целом, МИД Азербайджана расценивает заявление армянской стороны, как «полное лжи и клеветы», направленное на сокрытие провокаций, которые Армения совершала против Азербайджана и азербайджанцев, и которые продолжаются в пост-конфликтный период и которые она может совершить в будущем.

«Азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любой провокации Армении», - добавил Гаджизаде.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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