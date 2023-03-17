Спецслужбы Казахстана и РФ задержали 13 криминальных лидеров, орудовавших в Байконуре

Спецслужбы Казахстана и России в рамках работы по оздоровлению криминогенной обстановки в городе Байконур провели задержание 13-ти криминальных лидеров, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.
"С начала года Комитетом национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в г.Байконыр и Кызылординской области. (...) 15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконур проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности", - говорится в сообщении КНБ, опубликованном в пятницу.
В ведомстве напомнили, что в январе специальными и правоохранительными органами двух стран была пресечена деятельность общественно опасной преступной группы, участниками которой являлись граждане Казахстана и России.
"В продолжение указанной работы КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство)", - отмечается в сообщении.
Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проинформировали в спецслужбе.
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе
Погранслужба Азербайджана закупает бронежилеты и каски почти на 5 млн манатов
ExxonMobil увеличила мощность НПЗ в Техасе в 1,7 раза, до 630 тыс. б/с
Узбекистан в конце 2023г запустит 3 предприятия по производству минудобрений, сухих циансолей и технического газа
Первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в начале апреля
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна