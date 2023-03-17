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СНГ 17.03.2023 21:05

Спецслужбы Казахстана и РФ задержали 13 криминальных лидеров, орудовавших в Байконуре

Спецслужбы Казахстана и России в рамках работы по оздоровлению криминогенной обстановки в городе Байконур провели задержание 13-ти криминальных лидеров, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

"С начала года Комитетом национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в г.Байконыр и Кызылординской области. (...) 15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконур проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности", - говорится в сообщении КНБ, опубликованном в пятницу.

В ведомстве напомнили, что в январе специальными и правоохранительными органами двух стран была пресечена деятельность общественно опасной преступной группы, участниками которой являлись граждане Казахстана и России.

"В продолжение указанной работы КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство)", - отмечается в сообщении.

Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проинформировали в спецслужбе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, БАЙКОНУР, КРИМИНАЛ


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