Brent подорожала до $75,62 за баррель

Цены на нефть активно поднимаются в пятницу, однако завершают неделю в минусе на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за проблем в банковском секторе США.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 подорожали на $0,92 (1,23%) - до $75,62 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,01 (1,48%) - до $69,36 за баррель.
С начала этой недели обе марки подешевели более чем на 10%, демонстрируя худшую недельную динамику с начала текущего года.
Как сообщалось, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года. Это решение предусматривает сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.
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