Баку и Будапешт обсуждают проведение бизнес-форума - Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что обсудил на встрече с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем проведение в ближайшее время азербайджано-венгерского бизнес-форума.

«В рамках участия президента Ильхама Алиева во внеочередном саммите Организации тюркских государств (16 марта в Анкаре – ИФ) мы встретились с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем и обменялись мнениями по вопросам укрепления двусторонних торгово-экономических связей и проведения в ближайшее время совместного бизнес-форума», - написал Джаббаров в пятницу в твиттере.

Р.Керимов