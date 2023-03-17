Баку и Будапешт обсуждают проведение бизнес-форума - Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что обсудил на встрече с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем проведение в ближайшее время азербайджано-венгерского бизнес-форума.
«В рамках участия президента Ильхама Алиева во внеочередном саммите Организации тюркских государств (16 марта в Анкаре – ИФ) мы встретились с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем и обменялись мнениями по вопросам укрепления двусторонних торгово-экономических связей и проведения в ближайшее время совместного бизнес-форума», - написал Джаббаров в пятницу в твиттере.
Р.Керимов
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