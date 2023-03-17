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Внешняя политика 17.03.2023 15:55

Алиев утвердил соглашения Азербайджана с ОАЭ и Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с ОАЭ о взаимном признании и обмене водительских удостоверений (прав).

Соглашение было подписано 16 ноября 2022 года в Абу-Даби.

Документ предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных ОАЭ и Азербайджаном, и обмен этих документов без экзамена по вождению.

Кроме этого, президент Алиев утвердил межправительственное соглашение с Сербией о реадмиссии, подписанное 23 ноября 2022 года в Белграде.

Р.Ахмедов

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Тэги: ОАЭ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ВОДИТЕЛЬСКИЕ

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