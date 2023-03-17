У Японии лишь до 2030 года есть время на решение проблемы низкой рождаемости - премьер

Нынешнее десятилетие даст Японии последнюю возможность урегулировать демографический кризис в стране, заявил в пятницу на пресс-конференции японский премьер Фумио Кисида.
"Премьер-министр Фумио Кисида сказал, что период до 2030 года - это последний шанс обратить вспять сокращающийся уровень рождаемости в стране, который угрожает долгосрочным экономическим перспективам Японии", - передает Bloomberg.
"Проблема падения рождаемости - это бег наперегонки со временем", - сказал премьер, представляя новые правительственные меры по стимулированию рождаемости.
В частности, речь идет о выделении субсидий на оплату жилья молодым семьям, пособий по уходу за ребенком, о снижении стоимости образования и о повышении зарплат для молодых работников. Также власти планируют расширить практику предоставление отпусков отцам для ухода за новорожденными.
"Правительство сделает общей целью своей политики создание общества, где в приоритете - дети", - подчеркнул Кисида.
Он добавил, что японское правительство до конца марта закончит подготовку пакета мер в сфере демографии, а к июню представит их основы, причем планируется удвоить объем средств, выделяемых на детей.
В то же время власти хотят увеличить численность рабочей силы, побуждая больше женщин работать и допуская на рынок труда некоторых иммигрантов.
В проект бюджета Японии на 2023 год среди заложенных общих расходов в размере $863 млрд примерно $36 млрд предназначены на новое агентство, занимающиеся делами семей и детей.
Уровень рождаемости в Японии, население которой теперь составляет примерно 124,2 млн человек, продолжает падать с 1973 года, когда он составлял 2,09 млн детей в год. В 2016 году число рожденных за год детей опустилось ниже отметки в 1 млн. Население страны сокращается уже 14 лет.
Ранее правительство обнародовало статистику, согласно которой в 2022 году в Японии впервые с 1899 года, когда власти стали собирать данные по рождаемости, появилось меньше 800 тыс. младенцев - 799 тыс. 728. Сокращение населения Японии теперь идет быстрее, чем предсказывали ранее специалисты.
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