Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

Дальнее зарубежье 17.03.2023 19:33

У Японии лишь до 2030 года есть время на решение проблемы низкой рождаемости - премьер

Нынешнее десятилетие даст Японии последнюю возможность урегулировать демографический кризис в стране, заявил в пятницу на пресс-конференции японский премьер Фумио Кисида.

"Премьер-министр Фумио Кисида сказал, что период до 2030 года - это последний шанс обратить вспять сокращающийся уровень рождаемости в стране, который угрожает долгосрочным экономическим перспективам Японии", - передает Bloomberg.

"Проблема падения рождаемости - это бег наперегонки со временем", - сказал премьер, представляя новые правительственные меры по стимулированию рождаемости.

В частности, речь идет о выделении субсидий на оплату жилья молодым семьям, пособий по уходу за ребенком, о снижении стоимости образования и о повышении зарплат для молодых работников. Также власти планируют расширить практику предоставление отпусков отцам для ухода за новорожденными.

"Правительство сделает общей целью своей политики создание общества, где в приоритете - дети", - подчеркнул Кисида.

Он добавил, что японское правительство до конца марта закончит подготовку пакета мер в сфере демографии, а к июню представит их основы, причем планируется удвоить объем средств, выделяемых на детей.

В то же время власти хотят увеличить численность рабочей силы, побуждая больше женщин работать и допуская на рынок труда некоторых иммигрантов.

В проект бюджета Японии на 2023 год среди заложенных общих расходов в размере $863 млрд примерно $36 млрд предназначены на новое агентство, занимающиеся делами семей и детей.

Уровень рождаемости в Японии, население которой теперь составляет примерно 124,2 млн человек, продолжает падать с 1973 года, когда он составлял 2,09 млн детей в год. В 2016 году число рожденных за год детей опустилось ниже отметки в 1 млн. Население страны сокращается уже 14 лет.

Ранее правительство обнародовало статистику, согласно которой в 2022 году в Японии впервые с 1899 года, когда власти стали собирать данные по рождаемости, появилось меньше 800 тыс. младенцев - 799 тыс. 728. Сокращение населения Японии теперь идет быстрее, чем предсказывали ранее специалисты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, РОЖДАЕМОСТЬ, УЛУЧШЕНИЕ, СРОК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az