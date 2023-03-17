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СНГ 17.03.2023 16:04

Санду ставит целью для Молдовы вступить в ЕС до 2030 года

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика должна стать членом Европейского союза до 2030 года.

"В 2030 году Молдова должна стать членом ЕС. Сегодня у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка стран ЕС. Молдаване выбрали европейский путь, но как быстро мы попадем в ЕС, зависит только от нас", - сказала Санду в пятницу, выступая с обращением к парламенту, посвященном процессу европейской интеграции.

Глава государства все политические силы поддержать вступление Молдовы в Евросоюз, и сделать это безоговорочно. "Какая идеология останавливает вас признать то, что другого пути нет? Куда нас завел поиск других путей? СНГ, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, вариант "и с одними, и с другими" никуда нас не привел", - заявила Санду.

"Вместе мы заслужили уважение свободных и могущественных стран мира, и я уверяю вас, что мир и демократия в нашей стране будут защищены. Президент Клаус Йоханнис твердо заявил, что Румыния ни при каких обстоятельствах не откажется от поддержки Молдовы. У нас есть гарантированная поддержка Румынии, и США, и стран-членов ЕС", - сказала президент.

В начале марта прошлого года Санду подписала заявку о вступлении Молдовы в Евросоюз. На саммите в Брюсселе 23 июня 2022 г. Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. При этом Европейская комиссия девять рекомендаций, которые необходимо выполнить для начала переговоров о вступлении.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС


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