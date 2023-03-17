Узбекистан в конце 2023г запустит 3 предприятия по производству минудобрений, сухих циансолей и технического газа

Узбекистан рассчитывает в декабре 2023 года ввести в эксплуатацию три химических предприятия: комплекс по производству минеральных удобрений на предприятии АО "Самаркандкимё", производство сухих циансолей, а также производство технического газа (CO2) АО "Навоиазот".
Соответствующая информация содержится в бизнес-плане госхолдинга "Узкимесаноат", курирующего химические предприятия Узбекистана.
Согласно документу, общая стоимость проекта АО "Самаркандкимё" (подконтрольна кипрской Ferkensco Management Limited) по производству удобрений составляет $200 млн, из которых в 2023 году будет освоено $75,5 млн (иностранные инвестиции/кредиты). Проект предполагает создание 500 рабочих мест.
Производственная мощность предприятия не уточняется. В 2019 году "Узкимесаноат" сообщал, что реализация проекта предполагает запуск производства фосфорных удобрений мощностью до 300 тыс. тонн и комплексных удобрений (содержащих азот, фосфор и калий - ИФ) до 300 тыс. тонн.
Проекты АО "Навоиазот", которые планируется запустить в конце 2023 года, дадут рынку труда Узбекистана 70 рабочих мест. Общий объем инвестиций в производство сухих циансолей - $60 млн, из которых $20 млн (иностранные инвестиции/кредиты) будет освоено в текущем году. Организация производства технического газа (CO2) обойдется в $20 млн, из которых в 2023 году будет освоено $6 млн иностранных инвестиций. Производственные мощности предприятий не уточняются.
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