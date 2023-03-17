Азербайджан в январе увеличил импорт пшеницы в 1,5 раза

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе 2023 года составил 142,655 тыс. тонн, что на 52,2% больше показателя января 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $43 млн 423,1 тыс. (рост на 33,7%).

Таким образом, в январе тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $304,39 (средняя цена за приобретенную пшеницу в 2022 году составила $337,6 за тонну – ИФ-Аз).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 6,3 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 99,8%) на сумму $120,1 тыс. (спад на 99,4%), растительных масел – 7,32 тыс. тонн (спад на 55%) на сумму $10 млн 8,2 тыс. (спад на 58,8%), чая – 1,11 тыс. тонн (рост на 31,6%) на сумму $5 млн 946 тыс. (рост на 48,5%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 920 тонн (спад на 19,1%) на сумму $5 млн 789 тыс. (спад на 9,2%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 406,3 тонны мяса крупного рогатого скота (спад на 7,2%) на сумму $1 млн 377,5 тыс. (спад на 32,7%), мяса птицы и продукции из нее – 1,842 тыс. тонн (спад на 22,1%) на сумму $2 млн 797,8 тыс. (спад на 10,9%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 9,609 тыс. тонн (спад на 4%) на сумму $11 млн 656,5 тыс. (рост на 22,8%), овощей – 2,752 тыс. тонн (спад на 31,7%) на $1 млн 720,1 тыс. (спад на 30,2%), картофеля – 13,049 тыс. тонн (спад на 26,5%) на $3 млн 664,4 тыс. (спад на 20,3%).

В январе из Азербайджана на экспорт отправлено 12,096 тыс. т овощей (спад на 6%) на сумму $12 млн 35,9 тыс. (спад на 20,7%), фруктов – 28,509 тыс. т (спад на 5,3%) на $32 млн 491,1 тыс. (спад на 12,5%), картофеля – 218,5 тонн (спад на 41,7%) на $109,9 тыс. (спад на 39,4%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 6,398 тыс. т сахара (рост в 2.2 раза) на сумму $4 млн 773,4 тыс. (рост в 2,5 раза), растительных масел – 29,3 т (спад на 77,5%) на сумму $78,4 тыс. (спад на 42,6%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 1,084 тыс. т фруктовых и овощных соков (рост на 67,5%) на сумму $1 млн 250,3 тыс. (рост на 96,8%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 24,2 тыс. декалитров (рост в 2,6 раза) на сумму $463,6 тыс. (рост в 2,7 раза), фруктовых и овощных консервов – 681,7 т (рост в 2,6 раза) на сумму $1 млн 40,7 тыс. (рост в 2,6 раза), табака – 176,2 т (спад на 70,8%) на сумму $274,5 тыс. (спад на 88%), чая – 70,6 тонн (рост на 95,6%) на сумму $613,3 тыс. (рост в 2,3 раза).

Б.Рустамбеков