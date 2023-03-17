Азербайджан в январе-феврале увеличил производство продукции АПК на 3,3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2023 года составил 895,6 млн манатов, что на 3,3% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Объем производства продукции в животноводстве составил 849,2 млн манатов, растениеводстве – 46,4 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,4%, растениеводства – 1,9%.

В январе-феврале в республике произведено 90,4 тыс. тонн мяса (рост на 2,8%), 322,3 тыс. тонн молока (рост на 1,1%), 355,6 млн яиц (рост на 16,1%).

По данным Госкомстата, в большинстве регионов страны приступили к посеву весенних культур.

По состоянию на 1 марта 2023 года, под яровые культуры засеяна площадь 54,7 тыс. га, в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) составила 8,6 тыс. га, картофеля - 14,7 тыс. га, овощей - 11,1 тыс. га, кормовых культур - 19,9 тыс. га, технических культур - 0,3 тыс. га, других культур - 0,1 тыс. га.

В хозяйствах за январь-февраль произведено 39,5 тыс. тонн овощей, что на 0,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 10 млрд 984,2 млн манатов (+3,4% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде