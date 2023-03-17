Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

АПК 17.03.2023 16:18

Азербайджан в январе-феврале увеличил производство продукции АПК на 3,3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2023 года составил 895,6 млн манатов, что на 3,3% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Объем производства продукции в животноводстве составил 849,2 млн манатов, растениеводстве – 46,4 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,4%, растениеводства – 1,9%.

В январе-феврале в республике произведено 90,4 тыс. тонн мяса (рост на 2,8%), 322,3 тыс. тонн молока (рост на 1,1%), 355,6 млн яиц (рост на 16,1%).

По данным Госкомстата, в большинстве регионов страны приступили к посеву весенних культур.

По состоянию на 1 марта 2023 года, под яровые культуры засеяна площадь 54,7 тыс. га, в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) составила 8,6 тыс. га, картофеля - 14,7 тыс. га, овощей - 11,1 тыс. га, кормовых культур - 19,9 тыс. га, технических культур - 0,3 тыс. га, других культур - 0,1 тыс. га.

В хозяйствах за январь-февраль произведено 39,5 тыс. тонн овощей, что на 0,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 10 млрд 984,2 млн манатов (+3,4% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


Похожие новости


Азербайджан в январе увеличил производство продукции АПК на 3,3% Азербайджан увеличил в 2022г производство продукции АПК на 3,4% Производство зерновых в Азербайджане к 2027г достигнет почти 4 млн тонн Азербайджан за 11 мес. увеличил производство продукции АПК на 3,4% Азербайджан за 10 мес. увеличил производство продукции АПК на 3,2% Азербайджан за 9 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3% Азербайджан за 8 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,2% Азербайджан за 7 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,1% Производство продукции АПК в Азербайджане за I полугодие осталось на уровне прошлого года Азербайджан за 5 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az