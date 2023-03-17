Погранслужба Азербайджана закупает бронежилеты и каски почти на 5 млн манатов

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана закупает партию бронежилетов и касок (по 5 тыс. ед) примерно на 5 млн манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, поставку осуществит ООО «SMM TEKSTIL». Стоимость контракта оценивается в 4 млн 959,999 тыс. манатов. Р.Керимов

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