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Оборона 17.03.2023 16:36

Погранслужба Азербайджана закупает бронежилеты и каски почти на 5 млн манатов

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана закупает партию бронежилетов и касок (по 5 тыс. ед) примерно на 5 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, поставку осуществит ООО «SMM TEKSTIL».

Стоимость контракта оценивается в 4 млн 959,999 тыс. манатов.

Р.Керимов

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Тэги: ГПС, ТЕНДЕР

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