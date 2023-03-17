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Финансы 17.03.2023 16:39

Доходы Азербайджана за 2 мес. от приватизации и сдачи в аренду госимущества составили около 21 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-феврале 2023 года составили 20,7 млн манатов ($12,17 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

"В январе-феврале 2023 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 14,8 млн манатов. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 5,9 млн манатов", - отметили в Службе.

За два месяца проведено пять аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции двух акционерных общества, одно малое госпредприятие и 83 автомобиля.

Кроме того, за январь-февраль 2023 года посредством аукционов были проданы 6 месторождений полезных ископаемых.

Также за отчетный период заключено 439 договоров аренды (рост 7%), в том числе 134 договора - по аренде нежилых помещений, 305 - земельных участков.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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