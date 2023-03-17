Доходы Азербайджана за 2 мес. от приватизации и сдачи в аренду госимущества составили около 21 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-феврале 2023 года составили 20,7 млн манатов ($12,17 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
"В январе-феврале 2023 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 14,8 млн манатов. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 5,9 млн манатов", - отметили в Службе.
За два месяца проведено пять аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции двух акционерных общества, одно малое госпредприятие и 83 автомобиля.
Кроме того, за январь-февраль 2023 года посредством аукционов были проданы 6 месторождений полезных ископаемых.
Также за отчетный период заключено 439 договоров аренды (рост 7%), в том числе 134 договора - по аренде нежилых помещений, 305 - земельных участков.
Б.Рустамбеков
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе
Погранслужба Азербайджана закупает бронежилеты и каски почти на 5 млн манатов
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
В ЕС звучат предложения разрешить закупку боеприпасов для Украины за пределами союза
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29
Президент Южной Кореи призвал Токио к сотрудничеству в создании полупроводников и батарей
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна