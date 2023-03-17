JGC и Hyundai проведут FЕED СПГ-проекта в Папуа - Новой Гвинее на 6 млн т/г

Консорциум JGC и Hyundai выиграл контракт на проведение базового проектирования (FEED) завода по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее, сообщила JGC.

Интегрированный проект Papua LNG (оператор TotalEnergies) предполагает строительство СПГ-завода мощностью 4 млн т в год на площадке проекта PNG LNG (оператор ExxonMobil). Кроме того, Papua LNG обеспечила использование 2 млн т в год дополнительной мощности на построенном заводе PNG LNG (в настоящее время мощности составляют 6,9 млн т/г, но могут производить более 8,3 млн т/г).

В рамках проекта Papua LNG TotalEnergies с партнерами осваивает два месторождения на блоке PRL-15 - Elk и Antelope ("Лось" и "Антилопа"). Газ этих месторождений будет транспортироваться по газопроводу (частично морскому) протяженностью 320 км на площадку Caution Bay (проект PNG LNG).

Отмечается, что вместо обычных газовых турбин компрессоры будут использовать электрические двигатели, что поможет снизить выбросы СО2.

В 2019 году TotalEnergies планировала достичь ОИР в 2020 году, но отложила решение из-за COVID-19, а также переговоров ExxonMobil с правительством. Затем FEED данного проекта был перенесен на начало 2022 года с тем, чтобы принять инвестрешение (FID) в 2023 году.

Теперь принятие инвестрешения запланировано на конец 2023 - начало 2024 года, запуск производства - на четыре года позже.

TotalEnergies владеет 40,1% акций Papua LNG вместе с партнерами по совместному предприятию ExxonMobil (37,1%) и Santos (22,8%). Государство Папуа - Новая Гвинея может воспользоваться правом возврата до 22,5% акций при принятии окончательного инвестиционного решения.