Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу исполнительной власти Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики Эльшада Мамедова.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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