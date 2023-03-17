Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу исполнительной власти Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики Эльшада Мамедова. Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».