Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

17.03.2023 17:16

Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу исполнительной власти Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики Эльшада Мамедова.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ОРДУБАД


Похожие новости


Президент Азербайджана сменил главу ИВ Масаллинского района Алиев уволил главу ИВ Гейчайского района Президент Алиев назначил новых глав ИВ в двух районах Баку и в Кюрдамирском районе Азербайджана ИВ Баку получит около 19 млн манатов на улучшение МТБ коммунальных служб Президент Алиев назначил нового главу ИВ Садаракского района НАР Президент Алиев поручил новым главам ИВ Шамкира и Джалилабада привлекать частные инвестиции Президент Алиев назначил нового главу ИВ Агсуинского района Президент Алиев уволил главу ИВ Джалилабадского района Предприниматели должны платить только налоги государству и никаких посторонних выплат - президент Алиев Президент Азербайджана назначил новых глав ИВ в Саатлинском и Биласуварском районах

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az