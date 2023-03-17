Azerkosmos и израильская Spacecom планируют реализацию совместных проектов

Azerkosmos и израильский спутниковый оператор «Spacecom» договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере услуг по телепортации.
«Azerkosmos и Spacecom подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных долгосрочных проектов. Spacecom, являясь оператором телекоммуникационных спутников AMOS, осуществляет деятельность на Ближнем Востоке, в Европе и Северной Америке. Благодаря сотрудничеству с Azerkosmos, используя возможности спутников Azerspace, Spacecom расширит географию своих услуг и будет реализовывать проекты по предоставлению спутниковых услуг и мобильной связи, особенно в Африканском регионе», - говорится в сообщении Azerkosmos.
По данным общества, Spacecom, обладающая высокопроизводительными спутниками, будет обслуживать своих клиентов, используя услуги телепортации через Главный центр управления наземными спутниками «Azerkosmos».
«Благодаря спутникам AMOS, мы увеличим количество наших клиентов из Европы, Африки и Азии», - заявил заместитель председателя «Azerkosmos» Фуад Асланов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Гендиректор по доходам Spacecom Йон Розенберг отметил, что использование компанией телекоммуникационных и телепортационных услуг Azerkosmos является важным шагом для развития совместной космической деятельности. «Спутники Azerspace являются одними из самых динамичных спутников на Африканском рынке и предоставляют качественные услуги в области цифрового вещания», - отметил он.
Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
Н.Аббасова
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