Азербайджан в 2022г использовал квоту на вылов рыбы почти на 100%

В Азербайджане в 2022 году выловлено 1 тыс. 790,1 тонн рыбы при квоте в 1 тыс. 796,3 тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

Вылов по сравнению с показателем 2021 года увеличился на 22,3%.

При этом квота на вылов по итогам 2022 года использована на 99,7% (в 2021г квота использована на 79,7%).

В 2022 году рыболовством занимались 283 физических и юридических лиц.

По данным статистики, в 2022 году в Азербайджане в рамках квот было выловлено 1 тыс. 313,5 т кильки, 94,4 т кутума, 74,2 т кефали, 68,4 т сельди, 59,7 т плотвы, 39,2 т сазана, 38,7 т леща, 29 т карася, 16,2 т судака, 11,4 т шамайки, 5,4 т сома, остальное - других видов рыб.

За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2022 году было выплачено 109,7 тыс. манатов.

В целом, в Азербайджане в 2022 году было выловлено 59,903 тыс. тонн рыбы (с учетом вылова в рамках квот), что на 0,7% больше, чем в 2021 году.

Х.Насирзаде