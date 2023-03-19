Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале выросли на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2023 года составили 10 млрд 680,3 млн манатов, что на 15,2% больше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец февраля 2023 года составила 13,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-феврале 2023 года увеличились на 14,4% - до 1054 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 9 млрд 347,9 млн манатов, что на 15,4% больше показателя за январь-февраль 2022 года.

Х.Насирзаде