Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале выросли на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2023 года составили 10 млрд 680,3 млн манатов, что на 15,2% больше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец февраля 2023 года составила 13,9%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-феврале 2023 года увеличились на 14,4% - до 1054 манат.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 9 млрд 347,9 млн манатов, что на 15,4% больше показателя за январь-февраль 2022 года.
Х.Насирзаде
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