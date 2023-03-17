Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«Министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также актуальные вопросы, стоящие на повестке дня в рамках международных организаций», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов