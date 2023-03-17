Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
«Министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также актуальные вопросы, стоящие на повестке дня в рамках международных организаций», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
Azerkosmos и израильская Spacecom планируют реализацию совместных проектов
Казатомпром в 2022г удвоил чистую прибыль по МСФО, выручка возросла на 45%
Доходы Азербайджана за 2 мес. от приватизации и сдачи в аренду госимущества составили около 21 млн манатов
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
В ЕС звучат предложения разрешить закупку боеприпасов для Украины за пределами союза
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29
Президент Южной Кореи призвал Токио к сотрудничеству в создании полупроводников и батарей
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна