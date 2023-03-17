Россия даст Ирану кредит на проект Решт-Астара

ОАО "РЖД" в текущем году ожидает подписания межправсоглашений по достройке участка железнодорожной ветки Решт-Астара в Иране, сообщил первый замглавы компании Сергей Павлов журналистам в Москве в кулуарах XV Международного экономического форума государств - участников СНГ.
По его словам, в настоящее время Минстранс РФ готовит два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран.
"Я думаю, в самое ближайшее время эти оба соглашения будут подписаны", - отметил топ-менеджер.
Отвечая на вопрос во сколько оценивается строительство участка, Павлов сообщил, что "примерный расчёт, который сейчас рассматривается, - это $1,6 млрд".
Также он добавил, что на данном участке планируется строительство и узкой, и широкой колеи.
"Были переговоры, в том числе и на высшем уровне, и принято решение о строительстве участка линии Решт-Астара на совмещённой колее. То есть предусматривается укладка и 1435 (мм, действующий в Иране стандарт - ИФ) и 1520 (мм, российский размер колеи - ИФ). Но сначала будут укладываться рельсы 1435 (мм - ИФ) для того, чтобы использовать существующую инфраструктуру и как можно быстрее поехать", - подчеркнул он.
По его словам, начало строительства зависит от межправительственных договоренностей, "в том числе по выделению земли, это один из ключевых вопросов, на который все участники обращают внимание", - отметил Павлов.
Говоря о сроках строительства, он отметил: "То, что сегодня представила иранская сторона, в их проектных решениях, это 4 года, но мы думаем, что эти сроки могут быть сокращены".
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе
Погранслужба Азербайджана закупает бронежилеты и каски почти на 5 млн манатов
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Оппозиция в Молдове бойкотирует работу парламента из-за переименования госязыка
Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО
Спецслужбы Казахстана и РФ задержали 13 криминальных лидеров, орудовавших в Байконуре
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна