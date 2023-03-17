Россия даст Ирану кредит на проект Решт-Астара

ОАО "РЖД" в текущем году ожидает подписания межправсоглашений по достройке участка железнодорожной ветки Решт-Астара в Иране, сообщил первый замглавы компании Сергей Павлов журналистам в Москве в кулуарах XV Международного экономического форума государств - участников СНГ.

По его словам, в настоящее время Минстранс РФ готовит два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран.

"Я думаю, в самое ближайшее время эти оба соглашения будут подписаны", - отметил топ-менеджер.

Отвечая на вопрос во сколько оценивается строительство участка, Павлов сообщил, что "примерный расчёт, который сейчас рассматривается, - это $1,6 млрд".

Также он добавил, что на данном участке планируется строительство и узкой, и широкой колеи.

"Были переговоры, в том числе и на высшем уровне, и принято решение о строительстве участка линии Решт-Астара на совмещённой колее. То есть предусматривается укладка и 1435 (мм, действующий в Иране стандарт - ИФ) и 1520 (мм, российский размер колеи - ИФ). Но сначала будут укладываться рельсы 1435 (мм - ИФ) для того, чтобы использовать существующую инфраструктуру и как можно быстрее поехать", - подчеркнул он.

По его словам, начало строительства зависит от межправительственных договоренностей, "в том числе по выделению земли, это один из ключевых вопросов, на который все участники обращают внимание", - отметил Павлов.

Говоря о сроках строительства, он отметил: "То, что сегодня представила иранская сторона, в их проектных решениях, это 4 года, но мы думаем, что эти сроки могут быть сокращены".