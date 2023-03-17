Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

Транспорт и связь 17.03.2023 19:31

Россия даст Ирану кредит на проект Решт-Астара

ОАО "РЖД" в текущем году ожидает подписания межправсоглашений по достройке участка железнодорожной ветки Решт-Астара в Иране, сообщил первый замглавы компании Сергей Павлов журналистам в Москве в кулуарах XV Международного экономического форума государств - участников СНГ.

По его словам, в настоящее время Минстранс РФ готовит два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран.

"Я думаю, в самое ближайшее время эти оба соглашения будут подписаны", - отметил топ-менеджер.

Отвечая на вопрос во сколько оценивается строительство участка, Павлов сообщил, что "примерный расчёт, который сейчас рассматривается, - это $1,6 млрд".

Также он добавил, что на данном участке планируется строительство и узкой, и широкой колеи.

"Были переговоры, в том числе и на высшем уровне, и принято решение о строительстве участка линии Решт-Астара на совмещённой колее. То есть предусматривается укладка и 1435 (мм, действующий в Иране стандарт - ИФ) и 1520 (мм, российский размер колеи - ИФ). Но сначала будут укладываться рельсы 1435 (мм - ИФ) для того, чтобы использовать существующую инфраструктуру и как можно быстрее поехать", - подчеркнул он.

По его словам, начало строительства зависит от межправительственных договоренностей, "в том числе по выделению земли, это один из ключевых вопросов, на который все участники обращают внимание", - отметил Павлов.

Говоря о сроках строительства, он отметил: "То, что сегодня представила иранская сторона, в их проектных решениях, это 4 года, но мы думаем, что эти сроки могут быть сокращены".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РЖД


Похожие новости


Песков о восстановлении дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом: приветствуем такие шаги США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана Турецкая делегация посетит Москву в рамках подготовки к встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана - Чавушоглу ВТС России и Ирана осуществляется в соответствии с международными обязательствами РФ - МИД Турция не присоединяется ни к каким односторонним санкциям, это касается не только РФ - Чавушоглу Россия и Иран планируют увеличить расчеты в нацвалютах - замглавы МИД РФ Напряженность вокруг Ирана связана со взятием Западом курса на слом СВПД - Лавров Лавров: достигнута договоренность о подключении Ирана к трехстороннему формату РФ-Сирия-Турция Сроки визита главы МИД Ирана в Москву пока не определены Москва не получала от Тегерана просьб о содействии в расследовании атак БПЛА на военный завод в Исфахане - МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az