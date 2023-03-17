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Дальнее зарубежье 17.03.2023 20:21

Парламент Франции может проголосовать по вопросу о доверии правительству из-за пенсионной реформы

Французская независимая парламентская группа Liot подала предложение о проведении голосования о вотуме недоверия правительству после решения властей принять пенсионную реформу без одобрения Национального собрания.

"Голосование по вотуму недоверия позволит преодолеть пик глубокого политического кризиса", - сказал глава Liot Бернар Панше.

"Проголосовать за наше предложение - это значит проголосовать против пенсионной реформы", - добавил он.

Предложение на данный момент подписал 91 депутат оппозиции. При этом представители партии "Республиканцы" и "Национальное объединение" свои подписи не поставили.

"Национальное объединение", возглавляемое в парламенте Марин Ле Пен, тоже направило в пятницу собственный запрос о голосовании по доверию правительству. Однако считается, что именно инициатива Liot имеет наибольшие шансы получить поддержку у оппозиции, так как речь идет о небольшой независимой парламентской группе, которая не ассоциируется ни с левыми, ни с правыми.

Для вынесения вотума недоверия необходимы 287 голосов. Как объясняют французские СМИ, такого количества голосов партиям удастся достичь, только если большинство "республиканцев" и все депутаты от "Национального объединения", а также от "Нового народного экологического и социального союза" (Nupes) и Liot проголосуют "за".

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о решении правительства принять законопроект о пенсионной реформе без согласия Национального собрания - в соответствии со статьей 49.3 Конституции страны.

Законопроект о пенсионной реформе вызвал широкий резонанс во Франции. В частности, он предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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