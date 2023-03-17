Лукашенко и Путин по телефону обсудили совместную работу в сфере импортозамещения - СМИ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили перспективы строительства транспортного коридора "Север - Юг" и совместную работу в сфере импортозамещения, сообщил близкий к белорусской президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко и Путин провели этим вечером телефонный разговор. Одной из основных его тем стала совместная работа в сфере импортозамещения", - говорится в сообщении.

"Обсудили главы государств и перспективы строительства транспортного коридора "Север - Юг", который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран", - добавили там.

Сообщается, что "отдельно в ходе состоявшегося разговора были затронуты вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства двух стран для активизации взаимодействия по этому направлению".

Также Лукашенко и Путин обсудили другие вопросы международной повестки дня и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства.