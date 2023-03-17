Парламентские выборы в Черногории назначили на 11 июня

Президент Черногории Мило Джуканович утвердил проведение 11 июня досрочных парламентских выборов, которые призваны положить конец политической нестабильности в стране, передает в пятницу агентство ЭФЭ.
Джуканович накануне подписал указ о роспуске парламента после того, как не удалось утвердить новый кабинет министров. В соответствии с черногорским законодательством, после роспуска парламента - скупщины - выборы следует провести самое ранее через 60 дней и самое позднее через 100 дней.
При этом в воскресенье, 19 марта в Черногории пройдут выборы президента, где Джуканович будет соперничать с лидером партии "Новая сербская демократия" Андрией Мандичем, а также представителем новой партии "Европа сейчас", экономистом Яковом Милатовичем и бывшим спикером парламента Алексой Бечичем.
Агентство отмечает, что, по мнению аналитиков, вряд ли победитель станет известен по итогам первого тура, и, вероятно, в стране проведут второй тур выборов президента. Он должен состояться спустя две недели после первого.
Джуканович - один из ветеранов политики на Балканах: начиная с 1991 года он несколько раз занимал пост премьер-министра Черногории, а в период с 1998 по 2002 годы был президентом страны. Он одержал победу на предыдущих выборах президента и стал главой государства во второй раз в 2018 году. При нем состоялся референдум о выходе Черногории из состава Государственного Союза Сербии и Черногории в 2006 году, по итогам которого Черногория покинула конфедерацию, и в 2017 году вошла в военный альянс НАТО.
Президентство в Черногории носит в большей степени церемониальный характер, однако результаты выборов будут иметь большое значение в контексте политической ситуации в стране и в Европе, отмечает агентство. Партия, чей кандидат в конечном итоге выиграет пост президента, может получить значительную поддержку на парламентских выборах в июне, указывает агентство.
Эксперты полагают, что больше всего шансов пройти во второй тур у экономиста Милатовича. В своих выступлениях он обвиняет Джукановича и его партию в коррупции и заявляет, что его отстранение от власти необходимо для движения Черногории вперед.
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