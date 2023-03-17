Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Депутаты парламента Венгрии 27 марта проведут голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО, сообщил в пятницу представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Голосование в парламенте пройдет 27 марта", - написал он в твиттере со ссылкой на руководство правящей партии "Фидес". Эта партия поддерживает идею присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации финской заявки. Он надеется, что процесс завершится до выборов, запланированных в Турции на 14 мая.

Анкара и Будапешт пока не планируют процедуру ратификации вступления в НАТО другой скандинавской страны - Швеции.