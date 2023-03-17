Оппозиция в Молдове бойкотирует работу парламента из-за переименования госязыка

Оппозиция в Молдове бойкотирует заседания парламента в знак протеста против принятия закона об изменении названия "молдавский язык" на "румынский", заявили в пятницу в парламенте депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.
"В знак протеста против грубого нарушения конституции, осуществляемой депутатами PAS (правящей партии "Действие и солидарность" - ИФ), в части изменения названия языка, настоящим объявляю о неучастии в работе парламента в качестве политического протеста. Возможность прекращения протеста будет рассмотрена после решения Конституционного суда", - говорится в заявлении, которое зачитал по этому поводу экс-президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.
После того, как коммунисты и социалисты покинули зал заседаний, парламент почтил минутой молчания всех боровшихся и павших за независимость и румынский язык в 80-90-е годы 20 века. "Почтим минутой молчания всех наших предков, кто зажёг этот факел в 80-90-ых, а мы довели это дело до конца (переименовали "молдавский язык" на "румынский" в тексте законов - ИФ)", - заявил председатель парламента Игорь Гросу.
Накануне парламентское большинство приняло закон, согласно которому словосочетание "молдавский язык" будет заменено на "румынский язык" в тексте всех законов молдавских и нормативных актов, в том числе в Конституции Молдовы.
Депутаты от оппозиции заявили, что в случае принятия закона обратятся в Конституционный суд, чтобы его оспорить.
Согласно Конституции, поправки в Основной закон могут быть утверждены "двумя третями голосов депутатов" "не ранее шести месяцев после регистрации соответствующего законопроекта и только с положительным заключением КС". Также согласно Конституции, "Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения".
В свою очередь, авторы законопроекта в лице группы депутатов PAS считают, что речь идет о "техническом исполнении" решений Конституционного суда, а не о поправке в Конституцию.
Ранее Академия наук Молдовы признала, что правильным названием языка является "румынский". Румынский язык преподается во всех школах и учебных заведениях Молдовы с 1992 года.
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