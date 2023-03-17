Генсек НАТО приветствует решение Турции начать ратификацию вступления Финляндии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Турции начать процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в альянс, отметил, что также надеется на скорейшее вступление в НАТО и Швеции.
"Я приветствую сегодняшнее решение Турции продвинуться вперед с ратификацией членства Финляндии в НАТО. Это усилит безопасность Финляндии, это усилит безопасность Швеции, это усилит безопасность НАТО. Я надеюсь, что Великое национальное собрание Турции проведет голосование по ратификации как можно скорее", - приводятся его слова на сайте альянса в пятницу.
Он отметил, что важно, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО быстро, а не одновременно. Столтенберг заявил, что с нетерпением ждет завершения процесса ратификации, чтобы приветствовать обе страны в альянсе.
В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации. Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.
Турецкий президент отметил, что Стокгольм выполнил не все обязательства, и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран НАТО не ратифицировали членство Швеции и Финляндии Турция и Венгрия. Ранее в пятницу представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что депутаты парламента Венгрии 27 марта проведут голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО.
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе
Погранслужба Азербайджана закупает бронежилеты и каски почти на 5 млн манатов
JGC и Hyundai проведут FЕED СПГ-проекта в Папуа - Новой Гвинее на 6 млн т/г
«ЛУКОЙЛ» и Eni подали совместную заявку на два морских блока в Конго
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП в 2023 г. до 2,6%, в 2024 г. - до 2,9%
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна