Генсек НАТО приветствует решение Турции начать ратификацию вступления Финляндии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Турции начать процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в альянс, отметил, что также надеется на скорейшее вступление в НАТО и Швеции.

"Я приветствую сегодняшнее решение Турции продвинуться вперед с ратификацией членства Финляндии в НАТО. Это усилит безопасность Финляндии, это усилит безопасность Швеции, это усилит безопасность НАТО. Я надеюсь, что Великое национальное собрание Турции проведет голосование по ратификации как можно скорее", - приводятся его слова на сайте альянса в пятницу.

Он отметил, что важно, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО быстро, а не одновременно. Столтенберг заявил, что с нетерпением ждет завершения процесса ратификации, чтобы приветствовать обе страны в альянсе.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации. Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

Турецкий президент отметил, что Стокгольм выполнил не все обязательства, и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО не ратифицировали членство Швеции и Финляндии Турция и Венгрия. Ранее в пятницу представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что депутаты парламента Венгрии 27 марта проведут голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО.