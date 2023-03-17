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СНГ 17.03.2023 20:41

Лукашенко и Путин по телефону обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку к проведению запланированного на апрель Высшего Госсовета РФ-Беларусь, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Беларуси Лукашенко. (...) Обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель Высшего государственного совета Союзного государства Россия и Беларусь. Также вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров", - сказал Песков журналистам в пятницу.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ВЛАДИМИР ПУТИН, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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