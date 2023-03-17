Лукашенко и Путин по телефону обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку к проведению запланированного на апрель Высшего Госсовета РФ-Беларусь, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Беларуси Лукашенко. (...) Обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель Высшего государственного совета Союзного государства Россия и Беларусь. Также вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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