AZAL запустит рейсы в Бахрейн и Кувейт

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) сообщила, что с 22 апреля возобновляет полеты из Баку в столицу Кувейта Эль-Кувейт, а с 1 июня начинает выполнять регулярные рейсы в Бахрейн.
Как отметили в пресс-службе национального перевозчика, поначалу авиакомпания будет летать по маршруту Баку-Эль-Кувейт-Баку дважды в неделю - по средам и субботам, а с июня добавится еще одна частота - по понедельникам.
Рейсы в Бахрейн поначалу будут выполняться раз в неделю - по четвергам, а с июля добавится еще одна частота - по воскресеньям, сообщили в AZAL.
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