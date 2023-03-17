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Транспорт и связь 17.03.2023 22:27

AZAL запустит рейсы в Бахрейн и Кувейт

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) сообщила, что с 22 апреля возобновляет полеты из Баку в столицу Кувейта Эль-Кувейт, а с 1 июня начинает выполнять регулярные рейсы в Бахрейн.

Как отметили в пресс-службе национального перевозчика, поначалу авиакомпания будет летать по маршруту Баку-Эль-Кувейт-Баку дважды в неделю - по средам и субботам, а с июня добавится еще одна частота - по понедельникам.

Рейсы в Бахрейн поначалу будут выполняться раз в неделю - по четвергам, а с июля добавится еще одна частота - по воскресеньям, сообщили в AZAL.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАХРЕЙН, КУВЕЙТ, АВИАСООБЩЕНИЕ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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