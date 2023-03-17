Путин обсудил с членами Совбеза вопросы взаимодействия в Каспийском регионе

Вопросы взаимодействия в Каспийском регионе обсуждались на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России, с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.
"У нас там много вопросов, это все наши соседи, у нас там большой комплекс вопросов экономического, политического характера, в сфере безопасности постоянно в повестке дня находятся", - сказал Путин, открывая совещание.
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