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СНГ 17.03.2023 22:40

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы взаимодействия в Каспийском регионе

Вопросы взаимодействия в Каспийском регионе обсуждались на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России, с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

"У нас там много вопросов, это все наши соседи, у нас там большой комплекс вопросов экономического, политического характера, в сфере безопасности постоянно в повестке дня находятся", - сказал Путин, открывая совещание.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, СОВБЕЗ


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