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Дальнее зарубежье 17.03.2023 23:00

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесен в парламент Турции

Протокол о присоединении Финляндии к НАТО был представлен в канцелярию спикера парламента Турции Мустафы Шентопа, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Протокол о присоединении Финляндии к НАТО представлен в канцелярию спикера парламента Турции после того как президенты двух стран договорились о продвижении вперед с ратификацией", - сообщает агентство.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ПРОЦЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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