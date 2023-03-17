Протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесен в парламент Турции

Протокол о присоединении Финляндии к НАТО был представлен в канцелярию спикера парламента Турции Мустафы Шентопа, сообщает в пятницу агентство "Анадолу". "Протокол о присоединении Финляндии к НАТО представлен в канцелярию спикера парламента Турции после того как президенты двух стран договорились о продвижении вперед с ратификацией", - сообщает агентство.

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