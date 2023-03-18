Постпред РФ при ООН призывает Запад за два месяца устранить все препятствия для экспорта российской агропродукции

У США, ЕС и Великобритании есть 60 дней, чтобы вывести из-под санкций всю цепочку операций с продовольствием и удобрениями из России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гумкоридору, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающий российских сельскохозяйственный экспорт. В противном случае, нам непонятно, как будет работать пакетная концепция генсекретаря ООН в рамках стамбульских договоренностей", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что меморандум между РФ и ООН по продвижению российских удобрений и продовольствия на мировые рынки "попросту не работает".

"Эта ситуация негативно сказывается не на России (...), а на развивающемся мире", - отметил высокопоставленный российский дипломат. Он добавил, что дальнейшие шаги по продлению "зерновой сделки" "будут зависеть от прогресса в решении обозначенных Москвой проблем".

Кроме того, Небензя сообщил, что в рамках действия черноморской зерновой инициативы "в беднейшие страны поступило всего лишь около 3% продовольствия".

В свою очередь заместитель генсекретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН переправила более 500 тыс. тонн украинского продовольствия в рамках действия "зерновой сделки".

"В рамках черноморской зерновой инициативы с августа 2022 года экспортировано около 25 млн тонн продовольствия. ВПП удалось доставить более полумиллиона тонн пшеницы в рамках поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене" - заявил в ходе заседания СБ ООН Гриффитс.

Он отметил, что "на данный момент ООН под руководством генсекретаря Антониу Гутерриша делает все возможное, чтобы действие черноморской зерновой инициативы было продлено".

По словам Гриффитса, глава ООН и глава Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен "прилагают все усилия для содействия полному осуществлению" меморандума между РФ и ООН по продвижению российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.

"Мы добились значительного прогресса, но препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем. Предстоит еще многое сделать, и наши усилия по их преодолению будут неустанными. Для глобальной продовольственной безопасности жизненно важно, чтобы оба эти соглашения продолжили действовать и полностью выполнялись", - подчеркнул замгенсека ООН.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истекает 18 марта.

13 марта в Женеве прошли консультации по тематике зерновой сделки с участием российской межведомственной делегации, замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан. По итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней.

ООН приняла к сведению позицию РФ.