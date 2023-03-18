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Дальнее зарубежье 18.03.2023 10:05

ООН заявляет, что из-за нехватки средств вынуждена сократить продовольственную помощь миллионам афганцев

Нехватка средств в марте этого года заставила Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) резко сократить оказание жизненно необходимой помощи четырем миллионам жителей Афганистана, сообщает сайт ООН.

"Из-за нехватки финансирования по меньшей мере четыре млн афганцев получат в марте лишь половину того, что им необходимо для выживания, запасы продовольствия иссякнут еще до того, как в мае будет собран следующий урожай", - говорится в сообщении.

ВВП призвала международное сообщество срочно выделить средства для финансирования гуманитарных операций в охваченной кризисами стране. В противном случае катастрофический голод может стать широко распространенным явлением во всем Афганистане. Отмечается, что сокращение финансирования происходит зимой.

Всемирной продовольственной программе требуется $93 млн для оказания помощи 13 млн человек в апреле и $800 млн - на следующие шесть месяцев.

ВПП ООН заявляет, что с августа 2022 года девять из десяти афганских семей не могут позволить себе покупку достаточного количества продовольствия - и это самый высокий показатель в мире.

"Шесть млн жителей страны находятся "в одном шаге от голода", в гуманитарной помощи в 2023 году нуждаются две трети населения - более 28 млн человек, что почти втрое больше, чем в 2021 году", - сообщает ВВП ООН.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ПОМОЩЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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