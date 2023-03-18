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Внешняя политика 18.03.2023 12:20

Армения помешала принять в ОБСЕ декларацию с осуждением теракта против посольства Азербайджана в Иране - источник

Армения по указанию Ирана воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в конце января 2023 года.

Об этом "Интерфакс-Азербайджан" стало известно из дипломатических источников.

"В тексте документа также содержался призыв к иранской стороне провести тщательное расследование данного теракта с привлечением к ответственности всех участников и организаторов, а также обеспечить охрану дипломатических представительств Азербайджана на территории Ирана в соответствии с Венской Конвенцией 1961 года", - сказал источник.

По его словам, "к сожалению, армянская сторона воспрепятствовала продолжавшимся почти 2 месяца обсуждениям и таким образом помешала принять декларацию, осуждающую вероломное нападение на посольство".

"Всё это ещё раз демонстрирует незаинтересованность Армении в мире и благополучии", - добавил источник.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИРАН, ОБСЕ


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