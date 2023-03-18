Алиев заложил фундамент жилого квартала в пос. Суговушан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в субботу посетили Тертерский район, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В частности, президент принял участие в открытии санаторно-курортной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты.
Кроме этого, Алиевы ознакомились с условиями, созданными в здании средней школы поселка Суговушан; с ходом капремонта Суговушанского водохранилища и исходящего от него магистрального водного канала; строительством вдоль водохранилища объектов туристической инфраструктуры; приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого массива. В селе Талыш президент и первая леди ознакомились с генеральным планом села, с условиями, созданными в административном здании, детском саду и средней школе.
Затем глава государства зажег костер в связи с Новрузом в селе Талыш и поздравил азербайджанский народ с праздником.
Президент, первая леди и их дочь Арзу Алиева также пообщались с жителями села, отмечается в информации.
В.Алиев
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