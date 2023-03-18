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Внутренняя политика 18.03.2023 13:22

Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз из Карабаха

"Уже третий раз как я поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз из родного Карабахского края. Это большое счастье".

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района, сообщает сайт главы государства.

"Сегодня мы с уважением чтим светлую память наших героических шехидов, подаривших нам это счастье. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Искренне приветствую отсюда героических азербайджанских военных, подаривших нам это счастье. Мы вернулись на родные земли ценой их жизни и крови", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что в период Второй Карабахской войны весь азербайджанский народ объединился в единый кулак, Алиев пожелал народу новых и новых успехов и побед.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, НОВРУЗ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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