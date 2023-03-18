Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз из Карабаха

"Уже третий раз как я поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз из родного Карабахского края. Это большое счастье".
Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района, сообщает сайт главы государства.
"Сегодня мы с уважением чтим светлую память наших героических шехидов, подаривших нам это счастье. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Искренне приветствую отсюда героических азербайджанских военных, подаривших нам это счастье. Мы вернулись на родные земли ценой их жизни и крови", - отметил глава государства.
Подчеркнув, что в период Второй Карабахской войны весь азербайджанский народ объединился в единый кулак, Алиев пожелал народу новых и новых успехов и побед.
В.Алиев
Nakhchivansıgorta сократила в 2022г премии на 7%, прибыль – увеличила почти на 12%
В январе-феврале Азербайджан увеличил экспорт цитрусовых в 6,3 раза
СК AtaSigorta сократила в 2022г премии в 2,3 раза, убыток – почти в 4 раза
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Ряд стран ЕС подпишет соглашение о закупке артиллерийских снарядов для ВСУ
Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что «никто не выше закона»
Зеленский назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина «историческим»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна