Алиев: посредники по Карабаху стремились заморозить конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"На протяжении 30 лет мы возвышали свой голос справедливости в связи с оккупацией во всех международных организациях. Но, к сожалению, ни от какой структуры никакой реакции не последовало", - сказал Алиев.

Президент добавил: "Наоборот, посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его. Сейчас новая информация, полученная за два с половиной года после Второй карабахской войны, еще раз подтверждает это".

В.Алиев