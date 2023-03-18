Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

Внешняя политика 18.03.2023 13:42

Алиев: посредники по Карабаху стремились заморозить конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"На протяжении 30 лет мы возвышали свой голос справедливости в связи с оккупацией во всех международных организациях. Но, к сожалению, ни от какой структуры никакой реакции не последовало", - сказал Алиев.

Президент добавил: "Наоборот, посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его. Сейчас новая информация, полученная за два с половиной года после Второй карабахской войны, еще раз подтверждает это".

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, АЛИЕВ, ПОСРЕДНИКИ


Похожие новости


Алиев: если Армения хочет жить спокойно на территории в 29 тыс. кв. км, то Ереван должен принять условие Азербайджана Страны-покровители Армении объявили информационную войну Азербайджану - Алиев Алиев предупредил Армению Против нашего народа был совершен геноцид, мы никогда этого не забудем - Алиев Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз из Карабаха Алиев заложил фундамент жилого квартала в пос. Суговушан Президент Алиев в Берлине провел встречу с руководителями ведущих компаний Германии Тиране и Баку необходимо активизировать сотрудничество в сферах экономики и туризма - президент Албании Алиев и Бегай обсудили шаги для развития отношений между Азербайджаном и Албанией Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az