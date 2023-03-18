Алиев: посредники по Карабаху стремились заморозить конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его.
Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"На протяжении 30 лет мы возвышали свой голос справедливости в связи с оккупацией во всех международных организациях. Но, к сожалению, ни от какой структуры никакой реакции не последовало", - сказал Алиев.
Президент добавил: "Наоборот, посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его. Сейчас новая информация, полученная за два с половиной года после Второй карабахской войны, еще раз подтверждает это".
В.Алиев
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