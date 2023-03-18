Алиев предупредил Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению и покровителей Еревана отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

"К сожалению, сегодня Армения все еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли", - сказал Алиев в субботу в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района (Карабахский регион Азербайджана).

Президент призвал руководство Армении отказаться от таких действий. "Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. Отсюда - из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении, откажитесь от этих грязных действий. Никакая внешняя сила не может повлиять на волю Азербайджана и азербайджанского народа", - отметил Алиев.

А.Азизов