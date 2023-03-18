Страны-покровители Армении объявили информационную войну Азербайджану - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны-покровители Армении объявили против Баку информационную войну.

"Покровители армян, страны, разделяющие захватническую политику Армении, объявили против нас информационную войну. В некоторых странах устраиваются какие-то конференции, симпозиумы, связанные с внутренними делами Азербайджана", - сказал Алиев в субботу в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруза из села Талыш Тертерского района (Карабахский регион Азербайджана).

Президент подчеркнул, что некоторые проармянские страны заявляют о "независимости Нагорного Карабаха", которого нет на карте мира, не существует на территории Азербайджана. "Что это означает? Это означает, что в период оккупации единственной целью всех этих сил было сделать оккупацию (азербайджанских территорий - ИФ-Аз) вечной. Не разрешить этот конфликт, а заморозить его", - отметил он.

Алиев добавил, что после того, как Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, "сколько несправедливых шагов, сколько грязных действий предпринимается против нас".

А.Азизов