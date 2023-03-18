Страны-покровители Армении объявили информационную войну Азербайджану - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны-покровители Армении объявили против Баку информационную войну.
"Покровители армян, страны, разделяющие захватническую политику Армении, объявили против нас информационную войну. В некоторых странах устраиваются какие-то конференции, симпозиумы, связанные с внутренними делами Азербайджана", - сказал Алиев в субботу в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруза из села Талыш Тертерского района (Карабахский регион Азербайджана).
Президент подчеркнул, что некоторые проармянские страны заявляют о "независимости Нагорного Карабаха", которого нет на карте мира, не существует на территории Азербайджана. "Что это означает? Это означает, что в период оккупации единственной целью всех этих сил было сделать оккупацию (азербайджанских территорий - ИФ-Аз) вечной. Не разрешить этот конфликт, а заморозить его", - отметил он.
Алиев добавил, что после того, как Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, "сколько несправедливых шагов, сколько грязных действий предпринимается против нас".
А.Азизов
Nakhchivansıgorta сократила в 2022г премии на 7%, прибыль – увеличила почти на 12%
В январе-феврале Азербайджан увеличил экспорт цитрусовых в 6,3 раза
СК AtaSigorta сократила в 2022г премии в 2,3 раза, убыток – почти в 4 раза
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Ряд стран ЕС подпишет соглашение о закупке артиллерийских снарядов для ВСУ
Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что «никто не выше закона»
Зеленский назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина «историческим»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна