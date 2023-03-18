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Дальнее зарубежье 18.03.2023 17:04

Ряд стран ЕС подпишет соглашение о закупке артиллерийских снарядов для ВСУ

Несколько стран Евросоюза в понедельник, 20 марта, намерены подписать соглашение о совместной закупке артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

Агентство приводит информацию высокопоставленного чиновника Евросоюза.

По словам собеседника, договор о совместных закупках 155 мм артиллерийских снарядов намерены подписать на полях встречи глав Министерства иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе.

Первые заказы по плану планируется разместить до конца мая.

Кроме стран - членов ЕС, к данному соглашению, вероятно, в будущем подключится Норвегия.

В.Алиев

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЗАКУПКА, СНАРЯДЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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