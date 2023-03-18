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18.03.2023 15:50

NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”

NEQSOL Holding выделил Фонду “YAŞAT” средства в размере 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз. Согласно решению холдинга, половина суммы была перечислена на счет фонда в виде пожертвования со стороны Bakcell, входящей в состав холдинга. Другая часть средств выделена на специальные социальные проекты, которые будут реализованы в этом году Фондом “YAŞAT” при поддержке NEQSOL Holding.

Средства, перечисленные в Фонд “YAŞAT”, предназначены для финансирования лечения и психологической поддержки раненых в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана и признанных инвалидами, и членов семей шехидов, а также для финансирования затрат на образование и других социальных нужд.

В числе специальных проектов при финансовой поддержке NEQSOL Holding, Фондом “YAŞAT” планируется обеспечить в сентябре этого года более 1000 учащихся детей шехидов школьными принадлежностями на целый год, а также осуществление других социальных проектов.

Таким образом, начиная с 2021 года и с учетом текущей суммы, по решению NEQSOL Holding компании в его составе – Bakcell, Norm, Azerconnect и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” общую сумму в размере 3,2 миллиона манатов.

NEQSOL Holding поздравляет азербайджанский народ с наступающим праздником Новруз, желает всем здоровья, счастья и благополучия.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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