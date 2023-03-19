Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате заседания в "формате Рамштайн" Киев получит новую военную помощь со стороны стран НАТО и их союзников. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.
"Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии", - сказал он.
Зеленский также добавил, что дополнительную военную помощь для Украины согласовали Швеция и Польша. В частности, речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии.
Кроме того, украинский лидер отметил, что достигнуто "очень нужное решение" со Швецией по 155-мм самоходным артиллерийским установкам "Арчерам", а также есть решение относительно МиГов от Словакии.
В.Алиев
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