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Дальнее зарубежье 19.03.2023 11:05

Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате заседания в "формате Рамштайн" Киев получит новую военную помощь со стороны стран НАТО и их союзников. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

"Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии", - сказал он.

Зеленский также добавил, что дополнительную военную помощь для Украины согласовали Швеция и Польша. В частности, речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии.

Кроме того, украинский лидер отметил, что достигнуто "очень нужное решение" со Швецией по 155-мм самоходным артиллерийским установкам "Арчерам", а также есть решение относительно МиГов от Словакии.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ПОМОЩЬ, ЗЕЛЕНСКИЙ


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