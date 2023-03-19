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Дальнее зарубежье 19.03.2023 12:04

Министр юстиции ФРГ пообещал арестовать Путина при его визите в Германию

Министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Die Zeit пообещал арестовать президента России Владимира Путина в случае, если тот приедет с визитом в Германию.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Бушман заявил, что Берлин будет обязан подчиниться решению Международного уголовного суда, а сам он выполнит требования на "арест" Путина, если "его нога ступит на территорию Германии".

"МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ", - сказал немецкий чиновник.

ФРГ входит в список государств - членов МУС, которые должны арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу, сказано в материале.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПУТИН, ВИЗИТ, АРЕСТ


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