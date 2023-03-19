Новые компании из Индии и ОАЭ перевозят миллионы баррелей российской нефти

В Индии и Объединенных Арабских Эмиратах появились компании, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем за год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру.

Офис в индийском Мумбаи принадлежит компании Gatik Ship Management, пишет Bloomberg. Однако, помещение в офисном центре, записанное как адрес фирмы, давно закрыто, на двери нет даже дверной ручки, а перед входом валяется куча почты. Другая фирма - Fractal Shipping - находится в Дубае. Небольшой офис в захудалом промышленном районе не дает ни малейшего намека на то, что он тоже является маленьким винтиком в обширной новой российской цепочке поставок нефти.

"Именно эта новая порода игроков танкерного рынка помогла российской нефти продолжить движение по всему миру. Санкции в отношении российской нефти, по-видимому, очень мало повлияли на общий объем экспорта", - сказала Ребекка Галанопулос Джонс, старший контент-аналитик компании VesselsValue, которая отслеживает цены на тысячи торговых судов.

Согласно данным Bloomberg, около трех четвертей флота Gatik обслуживается взаимными фондами Международной группы клубов по защите и возмещению убытков в Британии. Обе компании имеют в своем флоте множество судов, зарегистрированных в одной из 13 организаций-членов International Group - Американском клубе с головным офисом в Нью-Йорке.

Главный операционный директор Американского клуба Дэниел Тадрос подтвердил, что его организация обслуживает суда фирм Gatik и Fractal, добавив, что обе компании предоставили так называемые аттестации - документированные заявления, подтверждающие, что закупки нефти осуществляются в соответствии с ценовым пределом G7.

Потребность в таких компаниях, как Gatik и Fractal, возросла, потому что многие традиционные западные судоходные компании прекратили перевозку российских товаров либо в знак протеста против вторжения РФ в Украину, либо из-за угрозы попасть под санкции.

По данным Bloomberg, флот Gatik может перевозить около 30 миллионов баррелей нефти и топлива. Транспортная мощность Fractal приближается к 15 миллионам баррелей.

Согласно данным отслеживания танкеров, почти все танкеры Gatik и Fractal в этом году заходили в российские порты или принимали российские грузы с перевалкой "судно-судно".

Индия и ОАЭ не поддержали введение ценового потолка, и у них нет других санкций в отношении российской нефти. Они также могут на законных основаниях пользоваться западными услугами, если те подтвердят, что грузы были куплены по граничной цене или ниже нее.

Россия экспортировала около 3,2 млн баррелей сырой нефти в день из своих портов в течение двух месяцев после того, как 5 декабря было введено ограничение и запрет на импорт из Европы, что мало изменилось по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Две названных фирмы являются частью новой сети цепочки поставок, позволяющей этому случиться.

Ни Gatik, ни Fractal не указаны в качестве бенефициарных владельцев танкеров в их флотах, что означает, что они, вероятно, эксплуатируют корабли для других, чья личность часто не разглашается.

В.Алиев