Северная Корея заявила о нарушении своего суверенитета со стороны США

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении суверенитета страны. Об этом сообщает Reuters. В Пхеньяне считают, что США вмешиваются во внутренние дела страны, поднимая вопрос в ООН о положении с правами человека в КНДР.
КНДР также обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он "подлил масла в огонь" ситуации на Корейском полуострове на фоне растущей напряженности.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что лидер Серной Кореи Ким Чен Ын должен нести ответственность за грубые нарушения прав человека в КНДР.
16 марта в Белом доме осудили пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
При этом в Северной Корее накануне заявили, что порядка 800 тыс. граждан вызвались вступить или повторно зачислиться в вооруженные силы страны, чтобы бороться против Соединенных Штатов.
В.Алиев
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