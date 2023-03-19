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Дальнее зарубежье 19.03.2023 19:20

Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы во Франции упал ниже 30%

Французская газета Le Journal du dimanche назвала тревожным рейтинг популярности президента Эмманюэля Макрона, который в связи с событиями вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%.

По данным издания, решение президента и премьер-министра принять реформу по изменению срока выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в нижней палате парламента - Национальном собрании - с использованием позволяющей такой шаг конституционной статьи 49.3 привело к снижению их популярности до уровня, сравнимого только с началом 2019 года во время кризиса "желтых жилетов".

Президентом Эмманюэлем Макроном недовольны более 70% французов, согласно опросу, проведенному институтом общественного мнения IFOP по заказу Le Journal du dimanche. Макрон потерял 4 пункта за месяц и опустился ниже символической оценки в 30% - до 28% удовлетворенных его политикой.

Теперь он отстал от рейтинга премьера Элизабет Борн, также невысокого. Ее поддерживают 29% населения.

"Это очень плохой эпизод для обоих руководителей исполнительной власти", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор IFOP Фредерик Даби.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЙТИНГ


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