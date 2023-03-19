МИД Азербайджана призвал Армению осознать реалии второй Карабахской войны и отказаться от политики реваншизма

МИД Азербайджана призвал Армению принять реалии второй Карабахской войны, воздержаться от агрессивных шагов и политики реваншизма.
"Решительно осуждаем и отвергаем заявление МИДа Армении от 18 марта, которое свидетельствует о продолжении со стороны Армении безосновательных территориальных претензий к Азербайджану, является грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, который таким образом прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Армении от 18 марта.
Гаджизаде подчеркнул: "мы настоятельно призываем Армению, которая не может переварить возвращение бывших вынужденных переселенцев, ставших жертвами проводимой Арменией политики этнических чисток, на свои родные земли, еще раз осознать реалии 44-дневной войны в регионе (осенью 2020 года - ИФ), воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики".
МИД Азербайджана требует от Армении положить конец к территориальным претензиям к Азербайджану в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре прошлого года в Праге и Сочи.
Гаджизаде подчеркнул, что в последнее время со стороны политического руководства Армении наблюдается агрессивная риторика, заявления и действия, направленные против территориальной целостности Азербайджана. "Эти заявления и действия свидетельствуют о том, что Армения в очередной раз не собирается использовать историческую возможность для мира", - отметил он.
Спикер МИД Азербайджана также обвинил Армению в том, что она уклоняется от выполнения пунктов 4, 6 и 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
А.Азизов
AZAL запустила рейс из Екатеринбурга в Баку
Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале выросли на 15%
Азербайджан в 2022г использовал квоту на вылов рыбы почти на 100%
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 400 млн манатов
В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев COVID-19
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Шесть казахстанских партий преодолели необходимый порог для прохождения в парламент - exit poll
Явка на парламентских выборах в Казахстане превысила 54% - предварительные данные
Король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана в Эр-Рияд
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна