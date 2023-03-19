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Внешняя политика 19.03.2023 17:47

МИД Азербайджана призвал Армению осознать реалии второй Карабахской войны и отказаться от политики реваншизма

МИД Азербайджана призвал Армению принять реалии второй Карабахской войны, воздержаться от агрессивных шагов и политики реваншизма.

"Решительно осуждаем и отвергаем заявление МИДа Армении от 18 марта, которое свидетельствует о продолжении со стороны Армении безосновательных территориальных претензий к Азербайджану, является грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, который таким образом прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Армении от 18 марта.

Гаджизаде подчеркнул: "мы настоятельно призываем Армению, которая не может переварить возвращение бывших вынужденных переселенцев, ставших жертвами проводимой Арменией политики этнических чисток, на свои родные земли, еще раз осознать реалии 44-дневной войны в регионе (осенью 2020 года - ИФ), воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики".

МИД Азербайджана требует от Армении положить конец к территориальным претензиям к Азербайджану в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре прошлого года в Праге и Сочи.

Гаджизаде подчеркнул, что в последнее время со стороны политического руководства Армении наблюдается агрессивная риторика, заявления и действия, направленные против территориальной целостности Азербайджана. "Эти заявления и действия свидетельствуют о том, что Армения в очередной раз не собирается использовать историческую возможность для мира", - отметил он.

Спикер МИД Азербайджана также обвинил Армению в том, что она уклоняется от выполнения пунктов 4, 6 и 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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