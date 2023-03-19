В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 265, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 54 случая заражения.
За 24 часа от COVID-19 никто не умер.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 153 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 791 человек (+35 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 321 человек.
За сутки медики провели 912 тестов на коронавирус против 1249 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 549 тыс. 363 теста на COVID-19.
В.Алиев
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