В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 265, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 54 случая заражения.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 153 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 791 человек (+35 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 321 человек.

За сутки медики провели 912 тестов на коронавирус против 1249 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 549 тыс. 363 теста на COVID-19.

В.Алиев