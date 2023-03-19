В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 400 млн манатов

В Азербайджане с начала применения «Механизма возврата части НДС» населению возращено 400,7 млн манатов, в том числе 24,7 млн манатов в январе-феврале 2023 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, с момента начала работы портала в мае 2020 года по сегодняшний день в системе было зарегистрировано свыше 2,4 млн пользователей.

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Механизм возврата части НДС». Согласно механизму, граждане Азербайджана могут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли или питания.

Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.

Возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 5% от НДС при наличных расчетах и 17,5% от НДС при безналичных расчетах.

Р.Ахмедов